Ce jeudi 28 mai après-midi, les représentants du SDIS, le Président, Hermann Rifosta, le Directeur, le Colonel Berthouin, et le médecin chef, Patrick Lallemand, étaient au Palais de la Source afin de récupérer la dotation de masques mise à leur disposition par le Département. (Photo Hubert Nugent)

Le Président du Département tenait à être présent à cette séquence, le SDIS étant co-gouverné par l’Etat et la Collectivité territoriale.

"Le SDIS est le service qui assure la sécurité des biens et des personnes à La Réunion. Et si nous voulons que nos sapeurs-pompiers assurent des services de qualité tout en étant protégés, il faut qu’ils soient équipés. Ces masques vont servir aux professionnels, aux volontaires du SDIS qui sont au contact des concitoyens pour répondre aux attentes en matière de sécurité", déclare le Président du Département.

Le Département a réceptionné 1,5 million de masques vendredi dernier. Un plan de distribution a été mis en place avec les services de l’Etat afin de donner de la cohérence à l’utilisation de ces masques.

Ces équipements sont destinés aux services de la Collectivité, aux partenaires, aux communes, qui ont réceptionné les leur ce matin, les CCAS, les partenaires institutionnels. " Je pense aussi aux associations, à nos publics travailleurs sociaux, personnes âgées, personnes en situation de handicap. Le Département est en capacité de les approvisionner en masques importés. De plus, nous avons monté une usine de production de masques en tissu. Près de 200 personnes bénéficiaires du RSA travaillent et bénéficient d’une indemnité complémentaire du Département pour les réaliser et participer à l’effort collectif. Nous serons en capacité de remettre ces équipements, issus d'une production pays, à partir du mois prochain" ajoute le Président du Département.

Pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours, cette dotation vient à point nommé et va lui permettre de voir l’avenir avec plus de sérénité. Depuis le début de la crise, son personnel est équipé mais le stock s’épuise. Il est reconstitué par des commandes mais vu la circulation virale mondiale, des difficultés ont été rencontrées pour s’approvisionner avec les fournisseurs habituels. Ces masques FFP2, remis ce jour, permettront de protéger plus particulièrement tout le personnel qui part en ambulance avec des cas potentiels de COVID.