La commande d'1,5 million de masques commandés par le Conseil départemental a bien été réceptionnée. Une partie de ce stock est destinée au personnel soignant et a été répartie par l'Agence régionale de santé (ARS). 170.000 masques chirurgicaux ont par ailleurs été distribués ce mercredi 27 mai 2020 aux différentes communes de l'île. 23 d'entre elles précisément ont reçu les protections. Une distribution réalisée sous la forme de drive devant l'hémicycle du Palais de la Source. Les communes sont venues chercher les colis l'une après l'autre. (Photos rb/www.ipreunion.com)

Depuis plus de 2 semaines le territoire est déconfiné mais il faut continuer à protéger la population. Une partie du stock de masques reçu est destiné au corps médical " Nous offrons 150 000 masques au personnel soignants. Cette dotation se fait en complément des distributions de masques réalisés par l’État et par l’ARS " indique Cyrille Melchior, président du Conseil Départemental. L’autre partie, elle, a été distribuée à 23 des 24 communes de l’île. " Seule la commune du Tampon ne nous a pas sollicité, ils disposent à priori de suffisamment de masques " indique le président.

-Une répartition équitable-

Une distribution qui a été effectuée sous la forme d'un drive, au Conseil Départemental. Ainsi, chaque commune a été destinataire de masques pour leurs habitants, la répartition s’est effectuée en fonction de la population des secteurs. Les structures plus importantes, telles que le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), ont récupéré pour leurs besoins 30 000 masques. " Les sapeurs-pompiers effectuent un travail remarquable au sein de la population, cette dotation est nécessaire pour ce service " précise Cyrille Melchior

Les CCAS sont actuellement en action et luttent contre les exclusions et l’isolement partout sur l’île à travers notamment la distribution de ces masques aux personnes isolées. " Nous avons contacté la CCAS de La Possession et de Saint-Paul afin que le public fragile puisse aussi être équipé " indique Cyrille Melchior.

-Fabrication massive de masques grand public-

À long-terme, le Département a fait le choix de s’équiper avec des masques en tissus. Pour cela une usine de fabrication de masques a été mise en place dans un gymnase. Tous les jours 200 personnes, bénéficiant du RSA, travaillent à la fabrication de ces masques " La dotation d’aujourd’hui peut couvrir nos besoins en masques pour le prochain mois, à l’issue de cela les masques en tissus prendront le relais. D’ici un mois 300 000 masques en tissus devraient voir le jour, en attendant on utilise les masques industriels importés de Chine " explique le président du Conseil Départemental.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com