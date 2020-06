Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Ce vendredi 5 juin, s'est déroulé en visio-conférence le conseil des ministres extraordinaire de la Commission de l'Océan Indien, en présence des Ministres des Affaires étrangères des différents pays et du Département de La Réunion. Plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour comme la présentation d'un Plan de riposte contre le Covid-19 et d'un Plan de relance régional, l'organisation du 5ème sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la COI, l'installation du nouveau Secrétaire général de la COI, Monsieur Marimoutou, actuel Recteur de La Réunion le 16 juillet 2020. A noter qu'en raison de la pandémie, le 5ème sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement prévu le 25 juin à Madagascar a été reporté à une date ultérieure. (Photo DR)

