Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Ce vendredi 10 juillet, le Département a présenté son Plan de relance économique et sociale pour la sortie de la crise, et amortir les chocs "sanitaire, économique et sociétal". Cyrille Melchior s'était entretenu dès le mois de mai pour aborder de plan de relance avec le président de la République. Le Département débloque ainsi 40 millions d'euros pour soutenir la population qui a été lourdement frappée par la crise. Une enveloppe est également dédiée à la lutte contre la dengue. Côté économie, ce sont 500 millions d'euros qui sont débloqués pour aider les entreprises, et 200 millions sont dédiés au logement. Le Conseil départemental annonce également un dispositif "RSA +" pour permettre à 5.000 bénéficiaires un retour à l'emploi. (Photo es/www.ipreunion.com)

Ce vendredi 10 juillet, le Département a présenté son Plan de relance économique et sociale pour la sortie de la crise, et amortir les chocs "sanitaire, économique et sociétal". Cyrille Melchior s'était entretenu dès le mois de mai pour aborder de plan de relance avec le président de la République. Le Département débloque ainsi 40 millions d'euros pour soutenir la population qui a été lourdement frappée par la crise. Une enveloppe est également dédiée à la lutte contre la dengue. Côté économie, ce sont 500 millions d'euros qui sont débloqués pour aider les entreprises, et 200 millions sont dédiés au logement. Le Conseil départemental annonce également un dispositif "RSA +" pour permettre à 5.000 bénéficiaires un retour à l'emploi. (Photo es/www.ipreunion.com)