Ce mercredi 15 juillet 2020 s'est tenue l'assemblée plénière du conseil départemental. Une séance au cours de laquelle Cyrille Melchior, président du Département, a présenté le plan de relance de soutien à l'économie en réponse à la crise sanitaire. Au total, près de 120.000 familles réunionnaises seront concernées par ce plan de 500 millions d'euros. Cyrille Melchior a par ailleurs annoncé que le Département allait doubler le nombre de logements réhabilités pour lutter contre l'insalubrité. Enfin, l'assemblée a approuvé le lancement de l'expérimentation RSA+ dès le 1er septembre afin de favoriser le retour à l'activité de 5.000 bénéficiaires d'ici au 30 avril 2020. (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Ce matin nous avons préparé et proposé ce plan de relance de soutien à l’économie. La crise Covid va impacter durablement le système économique réunionnais qui était déjà fragilisé", relate Cyrille Melchior. "Le Département sera présent pour apporter des réponses au monde économique en soutenant des projets d’investissement, en apportant des réponses en terme de sécurité alimentaire parce que nous voulons consommer péi, manger péi."

"Il faut accompagner les agriculteurs pour aller le plus loin possible dans la production d’ail et d’oignon etc. Sur le plan social, accompagner des familles qui ont durement souffert du confinement", ajoute-t-il.

"Nous visons d’abord les personnes âgées, les personnes porteuses de handicap, je pense à l’enfance en difficulté avec des mesures pour éviter le décrochage scolaire. Nous identifions toutes les personnes bénéficiaires du RSA qui ont du mal à boucler les fins de mois. Près de 120 000 familles réunionnaises seront mieux accompagnées par le Département."

