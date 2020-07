Ce jeudi 16 juillet 2020, en visio-conférence avec Atanase Périfan, président de la Fédération européenne des solidarités de proximité, le Président du Département Cyrille Melchior a lancé le dispositif "Département solidaire" à la Réunion. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo Hubert Nugent)

A l’occasion de cet échange, le Président du Département a indiqué que la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19 avait révélé un formidable élan de générosité et un exceptionnel gisement de ressources solidaires sur l’île. Sollicités, les Réunionnais avaient franchi le pas à travers la confection de masques, de sur-blouses pour le personnel soignant, en allant faire les courses d’une voisine âgée ou en préparant des panier-repas pour les plus démunis.

"Je retiens surtout, la force de caractère des Réunionnais qui ont su réagir avec responsabilité, générosité, solidarité et inventivité pour faire face à la crise. Je pense bien sûr à cette solidarité naturelle qui s’est enclenchée au sein des familles, des cercles de proches afin de venir en aide aux plus fragiles" précise Cyrille Melchior.

Le 14 juin le Président de la République a souhaité au cours de son intervention "libérer la créativité et l’énergie du terrain". C'est ainsi dans cet esprit que Cyrille Melchior, au cours d’une visio-conférence, en Préfecture avec la Ministre des Outre-mer, Annick Girardin et, la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, a inscrit le Département de La Réunion dans cette démarche pour faire du Département un catalyseur de la mobilisation citoyenne et l’incubateur de projets solidaires.

- Le Département de La Réunion, une collectivité solidaire -

Chef de file de l’action sociale et des solidarités, le Département répond quotidiennement en soutenant notamment les familles réunionnaises vulnérables tout en s’inscrivant sur de nouvelles expérimentations solidaires : Plan seniors, Plan pauvreté, Pacte de solidarité territoriale, Recentralisation du RSA, Pacte de Solidarité et d’Urgence sociale, Plan radiers, Route des Hauts de l’Est, Création d'un CFA pour les services à la personne, Plan Agripéi 2030, Plan de relance économique et sociale, RSA+…

- Les solidarités de proximité, un complément indispensable aux solidarités familiales et institutionnelles -

Cet entretien a également permis au Président du Département d’affirmer que la solidarité de proximité est un enjeu majeur pour faire face aux défis sociaux et que la générosité citoyenne doit irriguer l’action publique. La solidarité est plus que jamais d’actualité et les citoyens peuvent devenir des acteurs de la réussite des politiques sociales. La solidarité doit reposer sur trois piliers complémentaires : la solidarité naturelle (famille), la solidarité organisée (institutions, associations, bailleurs sociaux, entreprises) et la solidarité spontanée, informelle (voisinage).

"C’est pourquoi, nous avons décidé de lancer cette démarche socialement innovante qui répond au défi du lien et du sens pour capitaliser sur la vague de solidarité liée au coronavirus et prolonger cette dynamique de mobilisation autour de l’engagement et des solidarités de proximité. Sensibiliser les Réunionnais aux solidarités de voisinage, révéler les bonnes pratiques solidaires, valoriser les "héros du civisme ordinaire", mettre à disposition des outils, donner des idées, communiquer, développer des dispositifs de mobilisation, recruter des volontaires et animer ce réseau tout au long de l’année.

Ce n’est là qu’un modeste florilège des possibles. Dix Départements suivent notre démarche et s’inscrivent dans l’initiative de La Réunion, convaincus qu’il est essentiel de retisser des liens entre les citoyens, les associations, la société civile, les collectivités, les mairies" conclut le Président du Département.

Chaque Réunionnais doit être un élément de ce dispositif c’est la raison pour laquelle le Département mettra prochainement à sa disposition un kiosque numérique afin qu’il puisse s’engager pour une action solidaire.