Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 49 minutes

L'Académie des Dalons lance sa campagne de recrutement. "Ce projet expérimental d'insertion sociale et professionnelle s'adresse à des volontaires motivés âgés de 18 à 25 ans" détaille le conseil départemental. "L'objectif est de redonner confiance aux jeunes dans leurs capacités en favorisant le développement personnel et citoyen pour arriver à l'autonomie dans la construction d'un projet de vie sociale et professionnelle" ajoute le Département

