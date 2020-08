Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Dans un communiqué publié par le Conseil départemental ce jeudi 14 août 2020, la collectivité indique qu'à "ce jour, un cas de Covid-19 a été diagnostiqué dans l'effectif départemental sur un des sites du Chaudron et l'ensemble des protocoles en vigueur a été immédiatement déployé : fermeture et désinfection du site, dépistage des agents en contact, etc".

