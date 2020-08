"Le Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, et les conseillers départementaux concernés ont pris connaissance de trois situations de suspicion de COVID-19, concernant des élèves au collège Jean Albany (La Possession), et d'un cas avéré touchant un agent au collège de La Montagne" explique le Département dans un communiqué de presse. Des mesures préventives ont été prises par les deux chefs d'établissement concernés (isolement des classes et retour à domicile pour l'agent), en lien avec le Rectorat, dont c'est la responsabilité. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Il tient à apporter aux familles concernées son soutien et souhaite que les personnes qui seraient atteintes puissent être soignées et guéries rapidement.



Il rappelle, à cette occasion, qu'un soutien préventif avait été apporté, dès le début de la crise, par la Collectivité aux 77 collèges publics de l’île notamment sous forme de gel hydroalcoolique et d'une dotation financière pour accompagner la prise en compte des risques sanitaires (opérations de nettoyage, marquage au sol, cheminement alterné, point d'eau complémentaire pour le lavage des mains, socle pour la distribution des solutions hydroalcooliques, protection de plexiglas pour les agents d'accueil et dans les restaurants scolaires, mise en place de barrières pour gérer les flux des élèves...).



En outre, tous les agents ATTEE (Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement) ont été dotés de masques de protection et des consignes sur l'application rigoureuse des "gestes barrière" leur ont été données en plus du protocole sanitaire du Ministère de l'Education Nationale.



Face au développement que connaît la pandémie sur notre île, le Président du Département appelle de nouveau à la vigilance de tous les membres de la communauté éducative afin de lutter contre ce fléau.



A cet égard, le Département met immédiatement à la disposition de l’ensemble des collèges, 150 000 masques de type FFP2, en plus de la dotation fournie par le Rectorat avec lequel la Collectivité reste en lien étroit, pour participer à toute opération destinée à protéger la santé des personnels et des collégiens sous l'égide du Préfet de Région, avec le concours de l’ARS et en collaboration avec les Maires concernés.