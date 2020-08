C'est à la plantation Mélissa ce jeudi 20 août 2020 à Saint-Benoît que s'est déroulée la séquence agricole avec le Ministre de l'Outre-mer Sébastien Lecornu. Après une visite de la plantation, il a participé à une table ronde à laquelle étaient présents Cyrille Melchior, Président du Département, Frédéric Vienne, Président de la Chambre d'agriculture, Patrice Selly, Maire de Saint-Benoît et Président de la Cirest, ainsi que les acteurs du monde agricole et de la pêche. (Photo Bruno Bamba)

A cette occasion, le Ministre a rappelé l'importance de mettre en œuvre le projet de territoire "AGRIPéi 2030", construit par le Département avec l'ensemble des partenaires, en cohérence avec la volonté exprimée par le Président de la République lors de son déplacement sur l'île en octobre 2019.

La séance de travail a permis d'aborder certains sujets d'importance particulière pour déployer ce projet : les financements disponibles pour développer les filières de diversification (notamment le POSEI et le CIOM), la transformation de la filière canne, la différenciation des produits réunionnais sur le marché hexagonal et européen, ou la valorisation des produits locaux au sein de la restauration collective.

Il a par ailleurs confirmé la venue prochaine de Julien Denormandie, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, pour travailler avec les acteurs réunionnais sur ces questions.

"L’agriculture est un des piliers de l’économie réunionnaise, et après cette crise sanitaire qui impacte fortement notre économie, il était important de faire le point avec les agriculteurs parce que l’Etat et le Département sont engagés auprès du monde agricole. Il y a ici un monde agricole dynamique, en pleine mutation et la visite d'exploitation d'aujourd'hui l'aura largement démontré. Il s’agit d'amplifier la diversification, de produire plus, de produire mieux, et de faire reconnaitre l'excellence de nos produits sur le marché local comme à l’export. La structuration et le développement des filières, la transformation des productions, l’accès des produits locaux au marché notamment de la restauration scolaire, sont là des thèmes qui nous tiennent en cœur et la venue du Ministre de l’Agriculture sera une belle opportunité pour aller encore plus loin dans les mesures mises en place par la Collectivité pour accompagner les agriculteurs", déclare Cyrille Melchior.