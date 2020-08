Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

C'est avec consternation et indignation que j'ai découvert le prétendu "roman fiction" de Valeurs Actuelles, dépeignant la députée Danièle Obono en esclave. Je condamne avec beaucoup de fermeté cette parution qui est une insulte, non seulement à la République et à ses représentants élus, mais aussi à la France, à la lutte contre l'esclavage et pour la dignité humaine.

