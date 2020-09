Que restera-t-il de cette période épidémique si étrange, dans le monde et ici, à La Réunion ? Va-t-on continuer de rêver, d'apprendre, de construire et d'inventer ? Evidemment, et il faut tout faire pour cela, car on n'imagine pas un monde sans artiste, sans musique, sans concert, sans références patrimoniales, sans valeurs partagées... un monde sans la magie de l'imaginaire, un vivre-ensemble sans culture ? Nous publions ici le communiqué du Conseil départemental. (Photo Bruno Bamba)

Dès les premiers instants de la crise, le Département a mis en place des mesures d’urgence, sanitaire, économique, agricole…. Il n’a pas oublié les artistes ni les acteurs et associations culturelles tous durement impactés par la COVID-19.

Tout au long de ce mois de septembre, le Département va continuer à présenter des actions pour que non seulement les créateurs de La Réunion se sentent soutenus, mais aussi pour que la population accède à une offre artistique et culturelle diversifiée. Même la mémoire de ce temps étrange sera conservée pour que les historiens de demain puissent inscrire la COVID 19 dans le récit des grandes épidémies qui ont touché notre île.

Quoi qu’il arrive, la vie culturelle doit demeurer un lieu d’expression, de découverte, d’apprentissage, d’émotion, de partage… dans les lieux de culture, dans des lieux excentrés, en ligne, partout.

Cette rentrée tout en culture se veut généreuse. Le reste du programme, jusqu’à la fin de l’année 2020 est déjà en préparation !

- Septembre : Une rentrée tout en culture -

Résidences d’artistes (Lancement : 1er septembre/Fin dépôt de dossiers : 2 octobre)

Appel à projets 2020/2021 sur le thème " Patrimoine et Création "



Créées en 2016, ces résidences se déroulent dans les trois musées, les Archives, l’Artothèque, le Jardin Botanique de Mascarin, le Lazaret de la Grande Chaloupe et l’IHOI (Iconothèque Historique de l’Océan Indien. Alors que la 3ème saison n’est pas encore achevée, le Département lance le 4ème appel à projets avec un peu d’avance : 10 résidences de 3 à 6 mois sont proposées pour un budget par résidence de 26 000 euros. Chacune inclut des espaces de rencontres avec la population. Au programme, théâtre, arts visuels, écriture, photographie, conte, cirque, design ou encore dessin.

Premières Pages (ouverture : septembre/fermeture : fin novembre)

10 000 livres pour les bébés nés en 2019 et 2020



Le Département relaie cette opération nationale de sensibilisation à la lecture dès le plus jeune âge, en coordination avec le Ministère de la Culture, la DAC Réunion et la Caisse d’Allocations Familiales.



Ici aussi, il a décidé de prendre un temps d’avance pour accompagner au mieux le monde du livre, de l’écriture et de l’illustration. Les albums offerts en 2020 sont achetés dès maintenant et pour ceux de 2021, la Collectivité lance dès maintenant un concours d’auteurs et d’illustrateurs.



Collecte de la Mémoire du confinement

Archives Départementales et Lazaret de la Grande Chaloupe



D’un côté, un lieu de la conservation de la Mémoire et de l’autre, celui de l’enfermement. Deux symboles pour une récolte de témoignages qui permettront de laisser la trace de cette période inédite. Deux collectes seront lancées, une en direction du grand public et une autre en direction des acteurs de la crise. Ces traces prendront appui sur plusieurs supports, seront conservées aux Archives et valorisées dans un documentaire. Ce projet bénéficie du soutien de l’Etat (DAC Réunion).



5 tournées d’artistes

Musique, danse, théâtre au plus près des Réunionnais



Spectacle de marionnettes, de musique ou encore du théâtre… les artistes et les compagnies sont de sortie. Il s’agit pour le Département de soutenir financièrement le monde artistique tout en permettant à la population d’avoir un accès totalement gratuit aux spectacles. Une démocratisation qui prendra son temps, s’adaptera aux conditions sanitaires et qui touchera les 24 communes de l’Île, de Cilaos au quartier des Camélias, d’un EPHAD au Jardin Botanique.



Exposition " Nous les Autres-Des préjugés au racisme " (JEP)

Comment déconstruire une société de haine



Le racisme n’est pas le fruit du hasard… il se distille tout doucement dans les veines grâce à des mécanismes sociétaux qui font naître la haine de l’autre, de sa différence, de sa couleur de peau… Une exposition plus que jamais d’actualité, conçue par le Musée de l’Homme, présentée aux Archives Départementales de La Réunion et aussi en itinérance dans des établissements culturels et scolaires de La réunion. Ce projet est proposé en partenariat avec l’Académie de La Réunion.



Téât Plein Air

50 ans pour le " théâtre Saint-Gilles "



Téat Plein Air, Téat Saint-Gilles c’est une histoire d’artistes, de spectateurs et c’est aussi l’histoire de La Réunion. Les Journées Européennes du Patrimoine permettront aux Réunionnais de visiter ce site emblématique. Et un documentaire lui sera consacré.



Une soirée d’anniversaire aura lieu en décembre avec une trentaine de chanteurs et de musiciens sur cette scène mythique qui a été foulée par les plus grands artistes d’ici et d’ailleurs.



" L’Etrange Histoire de Furcy Madeleine 1786-1856 "

Une expo qui se livre



Cette exposition inaugurée en décembre 2019 au musée de Villèle retrace l’itinéraire d’un esclave qui a osé défier l’ordre établi pour revendiquer sa liberté. Elle a reçu le label d’exposition d’intérêt national. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Département enrichit encore l’offre de connaissances sur ce personnage encore trop méconnu à travers l’édition du livre de l’exposition. L’ouvrage de 300 pages retraçant l’exposition paraîtra dans la collection éditoriale " Histoire et Patrimoine " du Musée.



La Boutique du Livre de La Réunion

Promouvoir les livres édités à La Réunion



Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une boutique du Livre de La Réunion sera installée au jardin de L’Etat. Elle accueillera des éditeurs professionnels comme des éditeurs associatifs, des auteurs, des illustrateurs… et le public. Un coup de pouce à l’édition locale très fragilisée par la crise sanitaire !



Exposition d’art à l’Artothèque (fin septembre)

" Panorama "



C’est le point d’orgue de cette rentrée culturelle mettant plus particulièrement, en lumière, des artistes plasticiens de La Réunion. Programmée en 2 temps, cette promotion de la création artistique contemporaine verra la participation de 50 artistes. " Panorama " c’est aussi une invitation faite à tous les publics (scolaires, familles, touristes…) de découvrir la diversité et la vitalité de cette création et découvrir un lieu culturel unique dans l’île, de sensibilisation aux arts visuels et de démocratisation culturelle.



Retrouvez le programme de cette rentrée culturelle sur www.departement.fr et venez vivre et partager, ce qui fait notre Réunion.



Les sites départementaux vous accueilleront dans le respect des gestes barrières pour le bien-être de tous.

