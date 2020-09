Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce vendredi 4 septembre se tient la finale du concours d'éloquence au Conseil départemental. Les participants sont réunis dans l'hémicycle, masque sur le visage. Ils et elles vont se succéder au micro. L'objectif de ce concours est de mettre en avant les jeunes et leurs idées et leurs convictions, un jury sera chargé d'évaluer leur performance, la présentation de leurs convictions, leur charisme etc. Prévue initialement 30 mai dernier, la finale a été décalée en raison du coronavirus. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

