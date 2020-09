Le Département de La Réunion lance un appel à projet pour les résidences d'artistes "Patrimoine et création" 2020/2021. Ces résidences ont notamment pour objectif d'accroître la visibilité des équipements culturels départementaux ou de soutenir la création artistique en offrant des conditions particulières d'expression, de formation, de recherche. Les disciplines concernées : arts plastiques, dessin, photographies, cirque, conte, écriture, théâtre, design. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Différents lieux seront disponibles pour ces résidences : le Musée Léon‑Dierx, l’Artothèque, le musée historique de Villèle, le Lazaret, les Archives départementales, l’Iconothèque historique de l’océan Indien, le Muséum d’histoire naturelle, le Musée du Sel, la Bibliothèque départementale et le Jardin botanique de La Réunion.



Le dépôt des dossiers doit être fait au plus tard le 2 octobre 2020.



Retrouvez l'appel à projet, le dossier et les modalités d'inscription sur le site du Département.

