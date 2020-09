Le Conseil départemental de La Réunion organise un concours de création littéraire afin de sélectionner l'album qui sera offert aux bébés nés en 2020 à La Réunion dans le cadre de l'opération Premières Pages, une action nationale d'éveil culturel et de développement de la lecture. Elle est mise en oeuvre dans le cadre d'un partenariat entre le Département, le ministère de la Culture, la Direction des Affaires Culturelles et la Caisse d'allocations familiales. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo DR)

L’opération consiste à offrir à chaque famille, dans l’année qui suit l’arrivée d’un enfant, un album. Le présent concours a pour finalité la création originale d’un album jeunesse n’ayant jamais été publié.

• Ce projet a pour objectifs de :

- réduire les inégalités en matière d’accès au livre et à la culture de l’écrit ;

- accompagner les parents dans la recherche de l’éveil de leur enfant ;

- soutenir les parents dans leur fonction parentale ;

- sensibiliser les parents au développement du langage par le biais du livre ;

- sensibiliser les enfants au livre dès le plus jeune âge ;

- favoriser la collaboration entre les acteurs du livre et ceux de la petite enfance ;

- valoriser la littérature jeunesse ;

- offrir symboliquement son premier beau livre à l’enfant.

- Conditions de participation -

Ce concours est ouvert à toute personne majeure résidant à La Réunion sans distinction de sexe et de profession. Le projet peut émaner d’une seule personne qui est auteur et illustrateur ou d’un binôme (auteur & illustrateur). Dans ce dernier cas, la candidature sera portée par un seul candidat.

• Sont exclus du concours :

- les membres du jury,

- les agents du Conseil départemental participant à l’organisation du concours ou à la sélection des manuscrits.

- Caractéristiques des manuscrits -

Les manuscrits doivent être inédits et libres de droits.

• Le texte

L’opération Premières pages s’adressant aux tout-petits, l’histoire sera simple et le texte en accord avec les propos et l’âge des enfants (moins de 3 ans). Cependant, comme l’album a vocation à accompagner l’enfant jusqu’à son apprentissage de la lecture, seront exclus les imagiers et les albums sans texte.

Toutes les formes narratives sont acceptées, la longueur du texte n’excédant pas 400 mots.

• L’illustration, le format

La technique d’illustration sera libre à l’exception des projets en volume, à tirettes, sonores, etc. Le nombre de pages sera compris entre 20, 22 ou 24 pages maximum. Le format définitif de l’album sera au format à l’italienne (paysage).

Les marges de façonnage devront être prises en compte. Le format d’impression après façonnage sera de 27cm x 22cm maximum.

• Présentation du projet maquette

Le projet d’album devra être présenté sous la forme d’une maquette papier en couleurs reliée (une simple spirale suffit). La maquette (photocopies couleurs) sera au format réel de l’album.

La maquette papier sera donc composée comme suit :

- l’histoire complète montée en vis-à-vis + couverture

- la couverture illustrée (la première de couverture) ne devra comprendre que le titre pour préserver l’anonymat des candidats.

Aucun travail sous forme de fichier numérique simple ne sera accepté. Toute maquette papier non conforme au règlement sera rejetée par le jury.

Œuvre d’imagination, le projet doit présenter des qualités littéraires, artistiques et esthétiques. Il doit permettre au jeune enfant d’accéder au monde de l’imaginaire et à la langue du récit, de susciter son étonnement et de favoriser des constructions de sens multiples. Il participera au questionnement du lecteur sur son environnement culturel de proximité, sur son rapport au monde, et lui faire accéder à la richesse de La Réunion.

- Modalités d’inscription -

• Retrait du dossier

Le dossier du concours (règlement et fiche d’inscription) est à retirer sur simple demande à partir du 07 septembre 2020 à la Bibliothèque départementale, à l’adresse suivante : 173 bis rue Jean Chatel, 97400 Saint Denis. Téléphone : 0262 21 13 96. Mail : bdr@cg974.fr

Le dossier est également téléchargeable sur le site du Conseil départemental à cette adresse.

• Composition du dossier

Sous peine d’exclusion du concours, le manuscrit devra être totalement anonyme et ne comporter aucune mention de l’auteur ou signe distinctif (couverture, pages intérieures, illustrations). Celui-ci devra être sous enveloppe cachetée. La fiche d’inscription au concours (jointe au dossier de candidature) devra impérativement être renseignée ; elle sera agrafée à l’enveloppe lors du dépôt.

- Composition du jury -

Le jury est constitué de professionnels et spécialistes du livre jeunesse et de la petite enfance et de représentants des différents partenaires et institutions. Le jury se réserve le droit de ne pas décerner les prix si aucun envoi ne correspond à la demande. Toute décision du jury est sans appel.

La proclamation des résultats aura lieu au plus tard fin décembre 2020.

• 1er prix

Le lauréat recevra une récompense de 5.000 euros et la publication de son ouvrage par le Conseil départemental. Si le projet retenu émane d’une candidature en binôme, il reviendra à celui-ci de déterminer et d’indiquer le rapport financier entre les deux parties.

En outre, le lauréat sera amené à collaborer avec le Conseil départemental et l’éditeur mandaté pour aboutir à une version finalisée avant impression qui respectera l’œuvre originale.

• 2ème prix

Le 2ème prix recevra une récompense de 1.000 euros.

• 3ème prix

Le 3ème prix recevra une récompense de 800 euros.

- Droits d’auteur -

Un contrat de cession des droits d’auteur sera signé entre le Conseil départemental et le lauréat pour une durée d’un an à compter de la date de proclamation des résultats du concours.

La maquette définitive de l’ouvrage relève de la compétence du Conseil départemental en collaboration avec un éditeur local mandaté par ce dernier. Le lauréat sera associé à cette étape. Les manuscrits non retenus seront retournés par voie postale à l’adresse indiquée sur la fiche d’inscription aux participants dans un délai de 1 an.

- Echéance -

Le projet doit être déposé avant le 30 novembre 2020 à la Bibliothèque départementale de la Réunion, 173 bis Rue Jean Chatel 97400 St Denis.