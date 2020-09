Ce mercredi matin 9 septembre 2020 avait lieu l'assemblée plénière du conseil départemental dans l'hémicycle du palais de la Source (Saint-Denis). A l'ordre du jour, le plan de transition écologique. Le Département veut s'engager comme un acteur majeur de la transition écologique, et trace sa feuille de route pour l'environnement. Il met donc en place le plan de Transition écologique et solidaire. "Le département doit être Eco-exemplaire" dit le Président du Conseil Départemental, Cyrille Melchior. Il veut participer à la production d'énergie renouvelable et dans le même temps, maîtriser les consommations électriques, en réduisant les factures.

Pour cela, le Département s'engage, notamment, à la neutralité carbone d'ici 2023, avec le plan Négawatt, une approche de bon sens, en priorisant les besoins énergétiques essentiels individuels et collectifs, et réduire la quantité d'énergie nécessaire à un même besoin, et enfin, privilégier les énergies renouvelables. En ce sens, le Département prévoit d'installer des panneaux photovoltaïques partout sur le territoire, sur les bâtiments et les collèges. Il est également prévu que la collectivité plante 1 million d'arbre sur l'île, en particulier le long des routes, afin de s'inscrire dans cette démarche environnementale, permettant également une amélioration du confort thermique.

Le Département s'engage également dans l'économie circulaire, en mettant en place des "Ateliers d'éco-exemplarité", réutilisant des matériels afin d'en faire des équipements réformés et redistribués à ceux qui en ont besoin. Le Conseil Départemental souhaite impliqué tous les Réunionnais, et une consultation citoyenne sera mise en place d'ici la fin du mois de septembre, et ce pendant 2 mois.

Le président Cyrille Melchior en a profité pour saluer la démarche du Gouvernement qui alloue 30 Milliards d'euros à la Transition Écologique dans le cadre du plan de relance. A ce sujet, une motion relative au plan de relance à également été votée, à l'unanimité. Cette motion, présentée par le Groupe Tampon Avenir demande, vu la situation précaire de la Réunion, que les 18 000 contrats aidés supplémentaires attribués par Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, soient conclus pour une durée de 6 mois au lieu des 12 actuels, pour doubler le nombre de bénéficiaires pour une année. Le groupe demande également que l’État finance ces contrats à hauteur de 75%, qu'ils soient attribués en priorité aux territoires les plus précaires, avec une attribution plus large pour les territoires des Hauts, aux secteurs d'activité porteur d'avenir.

Une convention signée avec EDF Réunion

Lors de cette assemblée plénière s'est également signé un accord-cadre de partenariat entre le Département de La Réunion et EDF Réunion. Une convention qui permet la mise en œuvre d'un "schéma directeur énergie" , avec différentes actions : réduction des consommations, optimisation des contrats d'électricité, des études sur les capacités de production des installations hydrauliques et photovoltaïques et accompagner les réflexions sur les questions de mobilité électrique en tant que collectivité. Un programme de sensibilisation du personnel du Département et des collégiens aux économie d'énergie, Un programme de sensibilisation pour les publics fragiles seront mis en œuvre, ainsi qu'une assistance pour la valorisation des richesses naturelles et culturelles du Département.

En préambule de cette session, un hommage au chanteur Tiloun a été rendu, avec notamment des mots émouvants de son fils, Nicolas.

