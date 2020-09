C'est avec tristesse que j'apprends le décès de Bruny Payet, ancien conseiller général, ancien conseiller régional et grande figure du militantisme à La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Bruny Payet était un fervent défenseur du dialogue social. Il était aussi un humaniste, épris d’un grand sens de la justice et de la solidarité. Tout son engagement a été guidé par ces deux valeurs qui lui étaient chevillées au corps, et qui font de lui une personnalité respectable et admirable.



Notre île perd un homme dont la simplicité égale la générosité et la combativité, un homme d’action qui avait le courage de ses convictions.



A sa famille et à ses proches, j’adresse, en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, nos condoléances les plus sincères.



Le Président du Conseil départemental