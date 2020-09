Ce lundi 14 septembre, la pluie a accueilli les organisateurs du Challenge des Créateurs et les médias à Grand Coude, dans les Hauts de Saint-Joseph. En 2019, 134 candidats se sont inscrits et 105 créateurs d'entreprise ont été éligibles. Deux conditions pour y participer : avoir créé son entreprise entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2019 et avoir été demandeur d'emploi au moment de sa création. Fin des inscriptions : le 16 octobre minuit ! Les 7 lauréats recevront un soutien financier. Nous publions ici le communiqué du Conseil départemental. (Photos : Département)

C’est plus précisément chez Sandro K’Bidi, propriétaire du Jardin des Bestioles, lauréat du Prix du Jury 2019, que la Vice-présidente du Département déléguée aux affaires culturelles et à l’Insertion par l’activité économique, a présenté l’édition 2020 du Challenge des Créateurs, en présence des partenaires: le Pôle Emploi, le Réseau Points Chances, les trois Chambres consulaires, le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables, OGEA Réunion et la Caisse Générale de la Sécurité Sociale.

" Depuis plusieurs années, la Collectivité départementale soutient la création d’entreprise comme moyen d’insertion socio-professionnelle durable. C’est dans un contexte socio-économique dégradé que le Département organise la 23ème édition de ce concours créé en 1998 pour montrer qu’il existe d’autres voies d’insertion que l’emploi salarié et pour mettre en avant l’esprit d’initiative des réunionnais entrepreneurs " souligne la Vice-présidente. Cette action rencontre un fort succès, passant en dix ans de 35 à plus de 130 candidatures lors de la dernière édition. Les participants sont toujours plus motivés et inspirés à bâtir un projet d’insertion professionnelle durable basé sur la création de leur entreprise.

- Accompagner l’insertion des personnes en recherche d’emploi -

Comme il est souvent souligné, il est essentiel d’être accompagné pour réussir son insertion parce que ce sont les trois premières années qui sont les plus fragiles pour les entreprises. Concernant le Challenge des Créateurs, ce concours est un révélateur de réussites. Sur les 100 lauréats ayant créé leurs entreprises de 1998 à 2019 plus de la moitié est encore en activité. Le Département et ses partenaires sont présents et apportent au quotidien, selon leurs missions, cet accompagnement nécessaire aux porteurs de projets. " Tous les ans, nous avons des entreprises nouvelles ce qui prouve que le potentiel existe sur l’île. Nous sommes aujourd’hui au Jardin des Bestioles à Grand Coude chez Sandro K’Bidi, lauréat du Prix du jury 2019. Il a créé sa structure en 2018 et pour faire face à la crise COVID, il souhaite diversifier ses activités en proposant des animations de découverte de son jardin non seulement aux touristes locaux, mais également aux écoles, aux maisons de retraites ainsi qu'aux comités d'entreprises. Son projet, qui s'inscrit dans les valeurs de la protection de la nature, de l'agriculture raisonnée et du développement durable, est la démonstration du potentiel de développement des activités touristiques avec un fort ancrage territorial. Aujourd’hui, dans un contexte économique rendu particulièrement morose par la crise sanitaire, il est important de valoriser le parcours de ces entrepreneurs qui ont su surmonter les obstacles et les difficultés pour réaliser leur projet de vie " ajoute la Vice-présidente.

- 134 créateurs d’entreprise inscrits en 2019 -

En 2019, 134 candidats se sont inscrits et 105 créateurs d’entreprise ont été éligibles. Après un speed casting organisé pour départager les porteurs de projets, 14 finalistes ont été retenus. Puis, 7 lauréats, désignés par un jury selon leur catégorie, ont reçu leur prix les récompensant pour leur créativité et leur parcours de chefs d’entreprises, accompagné d’un soutien financier de 7000 € et d'heures de conseils des partenaires du concours que sont le CROEC, la CGSS et OGEA.

Pour avoir participé à ce concours et être allés au bout de leur démarche, les 7 autres finalistes ont également été récompensés. Ils ont reçu une dotation financière de 1500 € et ont bénéficié de formations et de sessions de coaching.

- 7 prix pour 7 lauréats -

Prix de l’Insertion: parcours exemplaire du créateur ;

Prix Produits Peï: projet mettant particulièrement en valeur l’image, le patrimoine ou les produits locaux ;

Prix de la Création d’Emplois: créateur ayant réussi à réaliser plusieurs embauches ;

Prix de la Performance: projet particulièrement performant sur le plan économique et avec de réelles perspectives de développement ;

Prix de l’Innovation: projet particulièrement novateur dans son domaine ;

Prix Start Up: entreprise à fort potentiel de développement dans tous les domaines d’activité ;

Prix du Jury: coup de cœur du jury

Pour 2020, pas de modifications dans le règlement du Challenge des Créateurs. Deux conditions pour y participer : avoir créé son entreprise entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2019 et avoir été demandeur d’emploi au moment de sa création.

Créateurs d’entreprise, inscrivez-vous et présentez vos projets !

Retrouvez le règlement du Challenge des Créateurs sur le site du Département : www.departement974.fr rubrique " vos services en ligne ".

Fin des inscriptions : le 16 octobre minuit !

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com