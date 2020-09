Le racisme est le sujet de la nouvelle exposition inaugurée aux Archives départementales de La Réunion par la Vice-présidente du Département déléguée à la culture et la Rectrice de la Région académique de La Réunion, ce 17 septembre. "Lancée à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine et intitulée " Nous et les autres, des préjugés au racisme ", cette exposition plus que jamais d'actualité a été conçue par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et présentée au Musée de l'Homme. Adaptée pour les Archives départementales et proposée avec le partenariat de l'Académie de La Réunion, elle sera aussi en itinérance dans des établissements culturels et scolaires de l'île" indique le conseil départemental dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Hubert Nugent)

"Le comédien, Vincent Fontano, a ouvert l’inauguration par la lecture d’un texte qu’il a écrit, intitulé " Nègre ". En choisissant cette thématique complexe, les Archives départementales sortent du cadre traditionnel de l’exposition historique, même si l’exposition consacre une partie à l’histoire et explore aussi les domaines tels que l’anthropologie, la biologie, la sociologie. Cette exposition promeut l’humanité dans toute sa diversité, son unicité à travers un regard distancié et impartial, documenté et nourri.

Comment se construisent ces préjugés, comment à partir d’idées reçues peuvent se développer des comportements de rejet de l’autre, quel modèle pour vivre ensemble dans le respect de l’égalité des droits ? Par une investigation qui est la fois sociologique et scientifique et historique, cette exposition permet d’expliquer les mécanismes qui conduisent au racisme et de comprendre comment déconstruire cette idéologie.

" Présenter une exposition sur le racisme est malheureusement une nécessité et une urgence " a souligné la Vice-présidente du Département, ajoutant que " des événements récents aux Etats-Unis sont là pour nous le rappeler. Au-delà de la condamnation des pratiques racistes, loin du phénomène médiatique, en dehors des réseaux sociaux, ces faits brutaux et intolérables ont invité les pays, les peuples, les organisations, à s’interroger.

A interroger leur propre rapport à l’Autre, leurs discours, leurs postures, leur conscience. Même à La Réunion, dans notre île souvent présentée comme un exemple du " vivre ensemble ", il arrive que certains actes ou que certains propos révèlent la persistance de préjugés bien ancrés. Pour lutter efficacement contre les attitudes d’exclusion, il faut apprendre à en saisir ses composantes psychologiques, pour mieux les déconstruire et en combattre les conséquences. C’est le propos de l’exposition inaugurée ce soir et le visiteur est en effet invité à une prise de conscience des processus à l’œuvre dans la fabrication du racisme ".

Les supports de l'exposition sont multiples : multimédias, faits historiques, données scientifiques et statistiques, et aussi, dans les vitrines, des objets emblématiques, prêtés par le Musée de l’homme, par des particuliers, les musées de la Région.

Ce travail de lutte contre les préjugés et les discriminations passera aussi par l’école, un souhait de la Collectivité et du Rectorat. Comme l’a précisé la Rectrice de La Réunion, les objectifs sont simples.

" Nous portons des valeurs, et cette exposition nous rappelle notre devoir de porter ces valeurs. Ce sont les valeurs de la République, valeurs que l’école se doit d’expliquer, d’illustrer, de rendre actuelles et de faire vivre à chacun de nos élèves. Je souhaite que cette exposition trouve auprès des enseignants un large écho, qu’elle soit exploitée pour débattre en classe pour travailler sur des grandes questions que sont le racisme, l’antisémitisme, le génocide, l’esclavagisme, la xénophobie, l’apartheid, les discriminations autant de questions au programme d’histoire, de géographie, de philosophie, et simplement du parcours citoyen. C’est bien notre rôle d’éducateur que de faire prendre conscience aux enfants du CM1 jusqu’à au-delà du Baccalauréat que le pire et le meilleur doivent lutter pour que le meilleur gagne et que la souffrance cesse d‘exister et d’empêcher les hommes et les femmes de vivre ensemble. La Direction des Affaires Culturelles a mis en place plusieurs parcours pluridisciplinaires et des médiations culturelles à partir de l’exposition. Ces actions touchent autant au parcours citoyen de l’élève qu’au volet culturel des établissements scolaires. Elles concernent entre autre le développement d’un esprit critique avec des approches plurielles. Je suis aujourd’hui très heureuse d’être ici et je tiens à témoigner de la qualité, du caractère très touchant, très humain mais également très pédagogique de cette exposition qui porte sur des enjeux complexes, qui sont actuels ".

Pour être au plus près des élèves, le Département et l’Académie ont souhaité développer un parcours mobile, une version plus allégée pour aller à la rencontre des publics éloignés des structures culturelles et de rencontre. Elle sera ainsi plus accessible à tous. Outre le public scolaire, un travail sera mené avec les associations d’éducation populaire pour diversifier les publics. Des rencontres, des ateliers, des performances artistiques seront programmées au cours de l’année prochaine. Enfin des journées d’études et de recherches seront organisées autour de la venue de la commissaire de l’exposition, Evelyne Heyer.

L'exposition est à découvrir jusqu'au 30 juin 2022".