J'ai été interpelé par de nombreuses familles réunionnaises, désemparées face aux conditions particulièrement pénibles de retour à La Réunion depuis la métropole, et du fait de la crise sanitaire actuelle.

En effet, la demande de réalisation de test PCR 72h avant leurs vols, contraint les passagers, souvent désorientés à multiplier les initiatives pour espérer être en possession du certificat dans les temps et pouvoir embarquer.

Malheureusement dans de nombreux cas, ne disposant pas de l’indispensable attestation dans les temps (parfois 1/2h trop tard) ils sont dans l’obligation de différer leur départ. Ces contraintes engendrent des frais d’hébergements supplémentaires pour les uns et imposent aux autres de dormir dans l’aéroport.

Sensible à cette situation douloureuse pour les familles réunionnaises et à leur détresse, je demande au Ministre des Outre-mer de prendre rapidement des mesures appropriées. Et de proposer une solution devant permettre à nos ressortissants de pouvoir programmer leur vol en toute sérénité.