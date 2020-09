Créée en 2005, l'opération "Week-Ends natures" est une manifestation départementale qui se déroule tous les ans au mois d'octobre, et s'inscrit dans le cadre de la politique de préservation et de valorisation de La Réunion en faveur du patrimoine naturel. Les inscriptions pour cette 16ème édition, qui aura lieu du 7 au 25 octobre 2020, sont ouvertes. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Tournons-nous vers notre nature à l’occasion de la 16ème édition des Week-ends natures, placée sous le thème de l’année internationale de la santé des végétaux.

C’est dans un contexte sanitaire particulier, qui nous rappelle ô combien notre nature est essentielle pour notre survie, que le Département de La Réunion aux côtés de ses partenaires vous invite à son rendez-vous en pleine nature.

Du 7 au 25 octobre 2020, des visites guidées et animations pédagogiques gratuites vous permettront de voyager au coeur d’une nature d’exception !

S’immerger au coeur de milieux naturels et de paysages spectaculaires ou encore dans des réserves naturelles nationales, s’enrichir et découvrir la faune et flore des milieux terrestres et aquatiques, randonner à cheval, à pied ou encore à vélo, observer le monde des abeilles, arpenter des sentiers au sommet des montagnes, lutter contre les espèces invasives. S’émerveiller de sites comme la forêt d’exception de la Mare, la zone humide côtière du Petit Etang, les forêts de Notre Dame de la Paix et de Sainte-Thérèse...

Le programme complet à retrouver ici.

Réservations par téléphone au : 0262 97 59 59, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00 et le samedi de 8h00 à 18h00.