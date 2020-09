Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 minutes

Le Conseil départemental et l'Agence française de développement (AFD) ont signé deux accords ce mercredi 30 septembre 2020 visant à redynamiser le territoire, un objectif qui s'est renforcé avec la crise sanitaire et économique. Plusieurs axes majeurs : l'optimisation énergétique des bâtiments, le renforcement de la part des produits locaux dans la restauration collective, la création d'infrastructures sportives et la valorisation du patrimoine péi. (Photos mm/www.ipreunion.com)

