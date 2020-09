"Le Sdis 974 (service d'incendie et de secours) va apporter son appui technique et logistique pour la maitrise et l'extinction d'un important feu de décharge qui sévit depuis plusieurs jours sur l'Ile de Mahé aux Seychelles", annonce le Sdis ce mercredi 30 septembre 2020. Cette aide consistera par l'envoi sur zone de matériels (moto pompes et matériels d'alimentation et d'extinction) et de deux sapeurs-pompiers experts. "Ce dispositif proposé par le Sdis 974 a été validé par le Centre Opérationnel de Gestion Interministériel de Crise du ministère de l'Intérieur" précisent les mppiers. Le matériel et les hommes seront acheminés par un avion militaire des FAZSOI ce jeudi 1er octobre

"Cet évènement, et la place que prend le Sdis de La Réunion en matière de sécurité civile dans la zone, plaide une fois de plus pour la pérennisation sur l’Ile d’un moyen aérien de transport et de lutte contre les incendies" note le service d'incendie et de secours avant de rappeler que "leprofessionnalisme reconnu des femmes et des hommes qui le compose amène ce service à intervenir dans la formation des pompiers du département voisin de Mayotte, mais aussi des officiers de Madagascar, de Maurice et des Seychelles en prévention, gestion opérationnelle, feux de forêts, sauvetage déblaiement ou encore sauvetage aquatique".

Le Sdis de La Réunion, au-delà du transfert de compétences au bénéfice des pompiers de la zone océan Indien, est également amené à intervenir, sur sollicitation de l’Etat, au titre des Missions d’appui en situation de crise (MASC - crash d’aéronef aux Comores, évènements cycloniques…). "En effet, compte tenu de la technicité que requiert les actions de sécurité civile, le SDIS 974, établissement public départemental, financé très majoritairement par le département, est amené à apporter sa contribution aux actions de coopération en vue de contribuer au renforcement des capacités des services d’incendie et de secours des pays de la zone" dit encore le Sids.

C’est en ce sens qu’à la demande de Cyrille Melcjhiro, président du Conseil Départemental, sollicité par l’ambassadeur de France aux Seychelles, les pompiers de La Réunion vont êtrre engagés dans la lutte ce feu de décharge aux Seychelles

