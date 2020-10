Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

D'un côté, un lieu de la conservation de la Mémoire et de l'autre, celui de l'enfermement. Deux symboles pour une récolte de témoignages qui permettront de laisser une trace de cette période si particulière, inédite et tellement étrange du confinement. Deux collectes sont lancées, une en direction du grand public et une autre en direction des acteurs de la crise. Des témoignages sous formes écrites ou vidéos qui seront conservés aux Archives et qui serviront de matière à un documentaire. Ce projet bénéficie du soutien de l'Etat et de la DAC Réunion. Nous publions ici le communiqué du Département (Photo D.Lebon)

