Après trois années de mandat, Patrick Malet, Vice-président du Conseil départemental délégué à l'Eau, a été réélu à l'unanimité Président du Comité de l'Eau et de la Biodiversité de La Réunion (CEB), réuni en séance plénière le mardi 29 septembre 2020. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo Bruno Bamba)

Le CEB, le " parlement local " de l’Eau et de la Biodiversité, compte 52 membres représentant les acteurs de l’eau et de la biodiversité de La Réunion (collectivités territoriales, monde associatif, chambres consulaires, personnalités qualifiées, services de l’Etat, milieux socioprofessionnels). Cette instance constitue donc le lieu d’expression et de résolution des grands enjeux liés à l’eau et à la biodiversité sur le territoire.

Après avoir salué le travail mené par les membres du CEB au cours des trois années, le Président de l’Office de l’Eau a réaffirmé son souhait d’une " vision unifiée qui puisse rassembler eau et biodiversité en une seule et même problématique, celle du développement durable de notre île ".

A l’heure où l’Etat amorce un vaste plan de relance national qui devrait consacrer un volet substantiel à la transition écologique, le Président a également invité les membres du Comité de l’Eau et de la Biodiversité à être " offensifs, volontaristes et innovants dans leurs propositions pour La Réunion " et a assuré de son implication particulière pour que ce Comité joue pleinement son rôle de " Parlement de l’Eau et de la Biodiversité ".

Parmi les actions concrètes déployées sur le territoire, la Vice-Présidente du Conseil départemental, déléguée à l’Environnement, a en particulier présenté le plan porté par la Collectivité départementale, visant à planter 1 millions d’arbres indigènes et endémiques d’ici 5 ans.

Le Président a enfin précisé que des décisions importantes relatives à la validation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) seraient prises avant la fin d’année, et donné rendez-vous aux membres pour la tenue d’une nouvelle séance plénière du Comité à la fin du mois d’octobre prochain.