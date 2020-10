Publié il y a 58 minutes / Actualisé le Mercredi 30 Septembre à 12H13

Les Archives départementales de La Réunion et le Lazaret de La Grande Chaloupe lancent une collecte de la mémoire du confinement. Les Archives départementales ont pour mission de collecter et conserver la mémoire publique et privée d'hier et d'aujourd'hui. Le Lazaret est le lieu historique de la quarantaine à La Réunion. Les deux équipements, placés sous l'autorité du Conseil départemental, ont vocation à transmettre ensuite cette mémoire à tous les publics. La collecte est ouverte jusqu'au 31 décembre 2020. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo Département)

