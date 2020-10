Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 38 minutes

L'académie de La Réunion et le Département mènent en partenariat un projet d'équipement des collèges en tablettes numériques. Ces outils ont été configurés par une vingtaine de personnels de l'Education nationale et ont été distribués dans 11 collèges de l'île ce mardi 6 octobre 2020. L'objectif est d'impulser et généraliser l'accès à internet après la révélation d'une fracture numérique importante pendant le confinement. (Photos www.vc/ipreunion.com)

