Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Vous avez jusqu'à minuit pour vous inscrire, ce vendredi 16 octobre, pour candidater à ce concours qui récompense les créateurs d'entreprise méritants et met à l'honneur la création d'entreprise. Conditions : avoir créé son entreprise entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2019 et avoir été demandeur d'emploi au moment de sa création.

Vous avez jusqu'à minuit pour vous inscrire, ce vendredi 16 octobre, pour candidater à ce concours qui récompense les créateurs d'entreprise méritants et met à l'honneur la création d'entreprise. Conditions : avoir créé son entreprise entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2019 et avoir été demandeur d'emploi au moment de sa création.