Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Département de La Réunion lance une Concertation Citoyenne pour élaborer avec l'ensemble des Réunionnais le plan de Transition écologique et solidaire. L'objectif est de "bâtir un département éco-exemplaire valorisant la biodiversité, la solidarité et le lien social, l'agriculture responsable, les économies d'énergie, le pouvoir d'achat et la santé" précise le Département. Nous publions le communiqué complet ci-dessous.

