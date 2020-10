Le Département de La Réunion lance une Concertation Citoyenne pour élaborer avec l'ensemble des Réunionnais le plan de Transition Écologique et Solidaire. Nous publions son communiqué ci-dessous

L’objectif est de bâtir un département éco-exemplaire valorisant la biodiversité, la solidarité et le lien social, l’agriculture responsable, les économies d’énergie, le pouvoir d’achat et la santé. Ensemble proposons des solutions adaptées à nos besoins ! Imaginez les mesures concrètes pour y parvenir, apportez vos idées et contribuez à ce projet majeur pour notre île !

La concertation est ouverte du 16 octobre au 16 novembre 2020. L'ensemble des contributions sera analysé et traité dans la perspective d’enrichir le Plan Départemental de Transition Écologique et Solidaire.

L’avenir et la préservation de notre île nous concernent tous. Nous avons tous une bonne raison de participer à la concertation. Donnez-votre avis en ligne sur : https://www.departement974.fr/jeparticipe

Retrouvez prochainement les dates des Ateliers Citoyens et de la Caravane de la Transition Écologique et Solidaire sur https://www.departement974.fr/jeparticipe.