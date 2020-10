Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Les chiffres le démontrent, la situation à La Réunion est différente de celle de la métropole. Malgré tout, nous devons rester encore plus vigilants. J'appelle tous les Réunionnais à être exemplaires en continuant nos efforts et à rester solidaires, en respectant les consignes sanitaires, en limitant les regroupements, en gardant les distanciations sociales, en appliquant les gestes barrière et en portant le masque. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

