C'est au 3 allée de la Forêt à la Providence, Saint-Denis, que se situe la nouvelle Maison d'Accueil Familial inaugurée le 23 octobre en présence de plusieurs personnalités. A cette occasion, le Président du Département, collectivité initiatrice du concept aux côtés du GIP-SAP, a rappelé que cette structure expérimentale permet d'offrir d'une part, une solution de répit aux aidants familiaux pour prévenir leur épuisement physique et moral et d'autre part, un cadre familial et convivial pour l'accueil de personnes dépendantes à la charge des aidants. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous. (Photo Hubert Nugent)

Les aidants familiaux jouent un rôle clé dans le maintien à domicile des personnes dépendantes. A La Réunion, il serait plus de 50 000 à apporter une aide quotidienne à une personne malade, âgée dépendante ou en situation de handicap, à leur domicile.

Les études menées montrent qu’ils souffrent d’une grande fatigue générale, d’isolement social, et qu’ils ont besoin de répit et de temps pour se ressourcer.

D’autres outils existent comme le répit-repos, la Kaz Grand’R, le café des aidants,… ; cependant, cette nouvelle offre d’accueil temporaire structurée répond à une forte attente – comme pouvoir partir en vacances, souffler quelques heures… - et vient compléter et garantir une prise en charge professionnelle des aidants et des aidés.

Aussi, la MAF de la Providence, contrairement aux autres structures qui ont déjà vu le jour, propose un " accueil à la journée " de 1 à 12 journées par an du mardi au vendredi sur une plage horaire de 8h à 17h dans le cadre d’une halte répit et un " accueil familial " avec hébergement de 3 nuits à 30 nuits maximum par an. Elle accueillera plus particulièrement les aidants familiaux de personnes âgées GIR 3 et 4 et/ou de personnes en situation de handicap.

L’équipe professionnelle de cette nouvelle structure se compose d’accueillantes familiales, de bénévoles, d’administratifs et de personnel médico-social.