Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 28 minutes

Le Département et ses partenaires organisent les Rencontres départementales de la commande publique à Saint-Pierre et à Saint-Denis pour informer les entreprises, plus particulièrement les TPE, et les acteurs du monde économique sur les moyens d'accéder aux marchés départementaux et d'y répondre simplement. Nous publions ici le communiqué du Conseil départemental. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le Département et ses partenaires organisent les Rencontres départementales de la commande publique à Saint-Pierre et à Saint-Denis pour informer les entreprises, plus particulièrement les TPE, et les acteurs du monde économique sur les moyens d'accéder aux marchés départementaux et d'y répondre simplement. Nous publions ici le communiqué du Conseil départemental. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)