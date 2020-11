Le Conseil départemental a récompensé 13 réunionnais dans le cadre du Prix départemental du mérite, ce vendredi 6 novembre. Objectif : reconnaître des hommes et des femmes de tout horizon qui ont contribué, à leur manière, au dynamisme écologique et agricole du territoire. Nous publions le communiqué du département dans son intégralité. (Photo Conseil départemental).

Créé en 2006 par le Conseil départemental dans le cadre de la commémoration du 60ème anniversaire de la départementalisation, le Prix Départemental du Mérite récompense les parcours d’exception, des hommes et des femmes, modèles de courage et d’humilité, et des exemples d’insertion. Il a vocation à récompenser des Réunionnais aux parcours singuliers, mais qui ont contribué, à leur manière, au dynamisme économique et agricole du territoire, à la promotion et à la diffusion de la culture, culinaire, musicale et plus largement artistique, ou encore au renforcement des solidarités dans notre société.

A travers ce Prix, sont soulignés les efforts de personnes qui, par leurs actions et leurs qualités, contribuent à faire avancer la société réunionnaise

Ce vendredi 6 novembre, ils sont 13 récipiendaires présents dans l’Hémicycle pour recevoir ce prix. Ce qui les réunit c’est d’être, par leur parcours de vie, par leur combat mené ou encore par leur engagement personnel, des Réunionnais formidables. Leur volonté, leur ingéniosité, leur humanité ou leur talent, ont su faire preuve d’un engagement rayonnant. Ils portent avec fierté et exemplarité les valeurs de solidarité, d’unité et de fraternité.

Le trophée remis à chaque personnalité a été réalisé par les agents de l’atelier Bois de goyavier.

Les nominés

Catégorie Agriculture

Emma Técher (maraichage) : Présidente de l’AFDAR, Collaboratrice agricole, Élue à la Chambre d’Agriculture

Catégorie Flore (plantes et tisanes)

Raymond Lucas : Professeur des écoles à la retraite, botaniste, chercheur, écrivain et bénévole associatif

Catégorie Economie solidaire (tresse et vannerie)

Pascaline Ponama : Consultante spécialisée dans l’ESS et ex-directrice de la couveuse d’entreprise Réussit

Catégorie Économie (artisan restauration)

Louis Douraguia : Artisan cuisinier et dirigeant d’un club de football

Catégorie Économie (entreprise)

Jean-Claude Coindin : Entrepreneur en bâtiment et dirigeant multi‑entreprises

Catégorie Social (accompagnement et insertion)

Gabrielle Floriant : Professeur des écoles à la retraite et bénévole associatif

Catégorie Social (accompagnement et insertion)

Luco Ablezot : Président de l’Association d’insertion Hibiscus

Catégorie Social (accueil familial)

Marie Vivienne Govind : Accueillante familiale

Catégorie Social (accueil familial)

Marie-Jeanne Rivière : Accueillante familiale

Catégorie Socio-culturel (danse intégrante)

Eric Languet : Danseur contemporain et chorégraphe dans la Danse intégrante

Catégorie Patrimoine (musique)

Christian Baptisto et son épouse Huguette Hoareau : auteur, compositeur, interprète

Catégorie Patrimoine (tourisme)

Clovis Etchiandas : Guide " péï " et accompagnateur de montagne

Catégorie Patrimoine (Histoire et recherche)

Alexis Miranville : Enseignant à la retraite, historien et chercheur