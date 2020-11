Certaines filières agricoles adressant des marchés spécifiques, directement liés au tourisme ou à l'export, doivent fonder leur relance sur une promotion accentuée de leurs productions, afin de restaurer leur position commerciale et recouvrer un chiffre d'affaire nominal. Le Département met en place une aide à la promotion des productions réunionnaises agricoles impactées par la crise sanitaire ou dont la visibilité doit être améliorée afin de leur permettre de redynamiser la commercialisation des productions. Nous publions ici le communiqué du Département. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les bénéficiaires sont les groupements d’agriculteurs, organisations interprofessionnelles et groupements professionnels agricoles présentant un projet global pour l’ensemble de la filière concernée. Le collectif devra représenter à minima 25% de la production locale des produits agricoles visés par l’opération de communication.



Les dépenses éligibles concernent les publications ou interventions ou campagnes publicitaires médiatiques tous supports, y/c frais de conception, des actions de nature à stimuler l’intérêt des consommateurs (jeux, concours, dégustation), l’organisation d’opérations événementielles (colloques, séminaires, conférences, déjeuners de presse, journées professionnelles, salons, foires ou expositions) ainsi que la participation à ces événements (frais de participation, de voyage et de transport des produits agricoles concernés), les coûts liés à la diffusion de connaissances scientifiques et d'informations factuelles.



Le montant de l’aide est fixé à 100 % des coûts admissibles et plafonné à 50 000 €/projet.



La mise en œuvre de l’aide est fixée du 2 novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021. La date limite de dépôt des dossiers de demande d’aide est fixée au 31 décembre 2021.

Pour télécharger le formulaire de candidature, cliquez ici.



Modalités de dépôt des dossiers :

Direction de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement,

SDDA, Cellule de Projets des Filières Agricoles

0262 90 32 95

ou

Courrier électronique (e-mail) : daee.sdda.cpfa@cg974.fr

Par courriel, préciser dans l’objet :

Aide promotion _ Année _ Filière concernée _ Nom du demandeur _ N° demande "