Du 16 novembre au 11 décembre 2020, la Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion lance une enquête de satisfaction auprès des personnes en situation de handicap et leurs familles. Cette enquête "va permettre aux usagers de donner leur avis de manière totalement anonyme afin d'améliorer la qualité de service de la MDPH". Nous publions le communiqué de la MDPH dans son intégralité. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Usagers de la MDPH, votre avis est important. Votre avis nous intéresse. Il permettra à la MDPH d’améliorer davantage la qualité de son service public. Vous pouvez vous exprimer en répondant de façon anonyme à 10 questions en ligne à l’adresse suivante mamdphmonavis.fr. Vous avez aussi la possibilité de répondre au questionnaire sur papier. Des exemplaires sont disponibles dans les services d’accueil de la MDPH à Saint Denis et à Saint Pierre.

Les résultats de cette enquête seront publiés sur le site de la Caisse nationale de solidarité et de l’autonomie (CNSA). Des informations complémentaires de cette campagne sont disponibles sur le site internet de la MDPH www.mdph.re.

Pour rappel :

Les MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées) ont été créées partout en France grâce à la loi du 11 février 2005 (Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées).

A La Réunion, la MDPH a été officiellement créée le 13 janvier 2006. Ce groupement d'intérêt public sous tutelle du Conseil départemental a pour objectif principal de faciliter l'accès aux droits des personnes en situation de handicap (sensibilisation, information, évaluation des besoins, reconnaissance de droits).

La MDPH en quelques chiffres : 80 agents, 23000 demandeurs par an, 60000 demandes de prestations évaluées et statuées, 16000 personnes accueillies par an, 54000 personnes reconnues en 2009."