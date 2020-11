L'Hémicycle du Palais de la Source a accueilli ce jeudi matin 19 novembre 2020, une réunion d'informations sur le Tremplin pour l'Activité des Jeunes (TAJ), un dispositif d'aide départemental qui permet d'encourager plus fortement l'initiative économique des jeunes. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Le Président du Département et la Vice-Présidente en charge de l’Insertion, accompagnés des partenaires, ont pu échanger et présenter ce dispositif, depuis l’accompagnement jusqu’à la post création, en passant par le financement. " L’entreprenariat est un bon levier d’insertion pour la jeunesse réunionnaise confrontée à la dureté du chômage.

Mais cette ambition ne peut être profitable qu’à condition que le projet soit bâti sur des bases solides, et que le développement de l’entreprise puisse se faire de façon saine et durable. Le Département s’efforce de soutenir la création d’entreprise en faveur des jeunes et des publics éloignés de l’emploi. Un panel de dispositifs existe pour accompagner en ce sens " a indiqué le Président du Département.

- 1 500 jeunes soutenus depuis le lancement du TAJ -

Ce dispositif a permis, depuis sa création en 2016, de soutenir 1500 Réunionnais en difficulté d’insertion professionnelle et porteurs de projets dans la création de leur propre emploi. Sont à souligner la qualité des projets, signe d’une Réunion qui bouge et qui innove.

Ce sont plus de 300 jeunes de moins de 30 ans que la Collectivité accompagne en les soutenant à hauteur maximale de 8 000 euros. Les procédures ont été simplifiées pour mieux les accompagner. Comme l’a précisé la Vice-présidente déléguée à l’Insertion " Les entreprises sont les plus fragiles les deux premières années de leur existence.

C’est pourquoi, au–delà des aides financières, la Collectivité a souhaité accompagner ces interventions d’un accompagnement et d’un suivi post-création afin d’aider les entrepreneurs à pérenniser leur entreprise et poursuivre le plus longtemps possible leur projet d’insertion professionnelle ".

- Signature de convention de partenariat avec CREASOL -

A l’issue de la matinée-débat, le Président du Département et le Directeur de CREA-SOL ont signé une convention de partenariat visant à développer le recours au micro-crédit professionnel, en faveur des créateurs d’entreprise accompagnés par la Collectivité.

Le développement des Très Petites Entreprises (TPE) constitue un enjeu majeur pour la croissance, l'emploi et la vitalité du tissu économique réunionnais, et l’accompagnement est la clé de voute pour la réussite des entrepreneurs. Cependant, nombreux sont les dirigeants de TPE qui méconnaissent les organismes susceptibles de les aider dans leur projet.

Aussi, le Département a souhaité encourager les personnes à la création d'activité et d'entreprises, à partir de projets personnels dont ils sont les porteurs. Avec l'IMF CREA-SOL, elles pourront avoir des possibilités de crédit et un accompagnement personnalisé.

