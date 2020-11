Mettant en compétition onze films réalisés par des élèves réunionnais, l'édition 2020 du concours Ciné Collège ouvre ses votes du 24 novembre au 8 décembre. Le thème cette année était "L'identité réunionnaise aujourd'hui". (Photo : rb/www.ipreunion.com)

L'opération Ciné Collège sensibilise chaque année les élèves au langage cinématographique et leur donne l’opportunité d’acquérir et d’aiguiser un regard à la fois critique et esthétique, tout en étant accompagnés par des professionnels. Pour cette édition 2020, le thème imposé aux élèves était "L'identité réunionnaise aujourd'hui".

Les élèves, avec leurs enseignants, conçoivent, écrivent et réalisent dès lors une vidéo numérique d’une durée maximale de 6 minutes (générique compris). Le sujet peut être traité aussi bien sous forme de fiction que de documentaire. Chaque collège dont l'inscription a été validée reçoit une subvention de 3 000 euros pour la mise en place de son projet. Cette aide est dédiée à l’acquisition de consommables, à l’intervention et au soutien de prestataires de cinéma agréés par la DAAC, à la fabrication des décors, des costumes, aux déplacements, etc.

Au total, onze collèges ont pris part au concours cette année, proposant onze films différents. Parmi eux, six lauréats se verront attribués lors d'une prochaine cérémonie diverses récompenses, dont le premier prix s'élève à 3000 euros. Les vidéos sont mises en ligne sur le site internet du département, où les visiteurs ont la possibilité, du 24 novembre au 8 décembre, de voter pour leur film préféré.