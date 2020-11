Ce mardi 24 novembre 2020, l'Agence Française de Développement (AFD) et le Département ont signé deux conventions de partenariat "visant à oeuvrer, ensemble, au développement écologique, économique, social et démographique du territoire". Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo AFD)

"Acteur pivot de l’action sociale, le Département de La Réunion assure le soutien à l’autonomie à tous les âges de la vie, la protection de l’enfance et de la famille, l’insertion, emploi et logement des publics, la promotion de la culture et des sports, l’éducation et épanouissement de la jeunesse, le développement agricole et hydraulique et infrastructures routières, l’aménagement du territoire durable.



L’Agence Française de Développement (AFD) et le Conseil départemental de La Réunion ont signé ce lundi 23 novembre deux conventions de partenariat visant à œuvrer, ensemble, au développement écologique, économique, social et démographique du territoire. Ce partenariat s’inscrit dans la co-construction au niveau local de la stratégie 5.0 du Ministère des Outre-mer (MOM) et concrétise les points d’application de l’accord global du 30 septembre 2020.



L’AFD est l’établissement public qui met en œuvre la politique de la France en matière de développement, et engagée vers un monde plus inclusif et durable, un monde en commun".