Le Conseil départemental détaille son plan de relance économique et social. Deux nouveaux dispositifs sont mis en place : le chèque d'accompagnement personnalisé alimentaire et hygiène (Capah) et le pass bien-être. Le Capah permettra aux familles les plus modestes de s'acheter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène de leur choix ; le pass bien-être quant à lui, permettra l'accès à des loisirs, à des prestations de bien-être, des activités sportives et culturelles. (Photo vc / www.ipreunion.com)

La crise sanitaire a impacté de nombreux secteurs en France et a fragilisé les foyers, notamment les plus modestes qui se trouvaient déjà sur le fil. A La Réunion, le Conseil départemental, a voté un plan de relance économique et social en juillet dernier.

Ce nouveau plan comprend deux volets : à court terme, " il prévoit d’engager 70 millions d’euros afin de répondre à l’urgence du contexte socio-économique et sanitaire à La Réunion ; à long terme il prévoit l’engagement dans la durée d’une politique d’investissement de près de 500 millions d’euros pour la période 2021-2025 sur plusieurs axes dont le logement, la prise en charge des personnes vulnérables, agriculture ou encore la transition écologique " d’après les précisions du Département.

- Deux nouveaux chèques créés par le Département –

Deux dispositifs majeurs ont été décidés : la création d’un chèque d’accompagnement personnalisé alimentaire et hygiène (Capah) et la mise en place d’un pass bien-être. Ces deux actions se veulent être " des réponses directes à la crise actuelle " confie le président du Conseil départemental, Cyrille Melchior.

Le chèque d’accompagnement personnalisé alimentaire et hygiène (Capah)

Deux millions d’euros ont été mobilisés par le département pour le lancement du Capah. Cette aide financière varie entre 70 et 200 euros en fonction de la composition familiale et prendra la forme d’un carnet de plusieurs chèques de dix euros. L’objectif de cette aide est de compléter l’offre déjà proposée par les associations : " les colis alimentaires sont souvent standardisés ; grâce aux chèques, les familles pourront acheter ce qui leur paraît essentiel en fonction de leurs besoin propres " explique en substance Cyrille Melchior. " Des produits frais, d’hygiène ou pour les nourrissons ", voilà entre autres les produits auxquels les familles pourront avoir accès.

Près de 800 familles ont déjà bénéficié de ce dispositif lancé le 1er octobre dernier, pour un montant de 80.000 euros. Ce chèque est à destination des publics vulnérables identifiés par un travailleur social.

Le pass bien-être

Concernant le pass bien-être, 16 millions d’euros ont été débloqués par le Département pour sa mise en œuvre. Il a été créé dans le but de permettre aux publics touchés par la crise sanitaire de bénéficier de prestations de bien-être et de pratiquer des activités sportives, de loisirs ou encore culturelles.

L’objectif de ce pass est double, selon le Département. Il s’agit de " répondre aux effets de la crise sur le tissu économique local, durement touché par le confinement et les mesures qui se prolongent en matière de limitations des déplacements " ; mais aussi de " soutenir les publics les plus vulnérables, touchés à la fois physiquement et psychologiquement par la crise ".

Ce pass, qui sera disponible dès le 1er décembre 2020 via une plateforme mise en place par le Département, prendra la forme d’une aide de 150 euros qui ne sera attribuée qu’une seule fois. Le bénéficiaire se verra attribué dix coupons de 15 euros, valables du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021. Seront concernés par ce dispositif, les bénéficiaires du RSA au titre d’un carnet par foyer, ainsi que les personnes âgées de plus de 60 ans dont le revenu est inférieur à 492,57 euros par mois, qui se verront également attribué un carnet par foyer. Cela concerne potentiellement plus de 130.000 personnes.

Le pass sera utilisable comme moyen de paiement auprès des professionnels partenaires du dispositif proposant des prestations de soins bien-être (coiffure, esthétique), sports/loisirs et culture. Les associations et entreprises souhaitant participer à l’opération sont invitées à se rapprocher du Département. La campagne de préinscription a été lancée début novembre et continue jusqu’au 31 décembre 2021. A ce jour, plus de 80 candidatures ont été reçues via la plateforme.