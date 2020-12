Ce mardi 15 décembre 2020, au sein de la bibliothèque départementale de l'île, le musicien Joseph Alain Lebeau, plus connu sous le nom de " Ti Rat ", est venu présenter le disque " Kréol Nout Karaktèr ", résultat d'un travail collaboratif entre l'artiste et les élèves de classes relais de 4 collèges du Nord et de l'Est. Un projet développé dans le cadre des Résidences d'Artistes lancées par le Département en 2017. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Les Résidences d’artistes, qui existent depuis 2017, visent à faire dialoguer patrimoine et création en accueillant dans chacun des équipements culturels du Département des artistes issus de toutes les disciplines. Retenu cette année par la Bibliothèque Départementale, le chanteur de Reggae " Ti Rat " a rencontré dans le cadre de son projet, des élèves de classes relais de collèges du Nord et de l’Est de l’île.



Après un travail de recherche et de documentation débuté en janvier au sein de la BdR, durant lequel l’artiste s’est inspiré de textes d’auteurs réunionnais emblématiques comme Louis Timagène Houat avec son roman Les Marrons, " Ti Rat " a pu échanger avec les élèves autour de thèmes tels que le marronnage, l’esclavage et l’identité. Suite à cela, les élèves et l’artiste ont composé des textes autour de ces thèmes et de leur quartier, puis réalisé des enregistrements sonores, tous participant aux prises de sons à travers le chant et la musique tout en étant aidés par les professeurs, intervenants et musiciens.



En effet, les objectifs de cette résidence étaient de développer une démarche d’écriture fondée sur la recherche historique et sociologique, de transmettre aux élèves les rythmes de la musique traditionnelle, l’histoire du reggae et les techniques vocales, mais aussi de les faire participer au processus de création artistique, de l’écriture à la production du CD en passant par l’enregistrement.



Ce matin, " Ti Rat " a ainsi restitué devant les élèves, leurs professeurs et les agents de la BdR le disque " Kréol Nout Karaktèr ", résultat du travail entrepris depuis le début de l’année. Suivant les préceptes du " Dub Poetry ", le disque, produit sous forme vinyle et comportant 5 titres, permet à la fois d’écouter l’expression brute du regard des enfants sur leur environnement immédiat et d’entendre leurs préoccupations ainsi que leurs propositions pour un monde meilleur.



Pour " Ti Rat ", ce projet a été une véritable occasion d’échanges, de collaboration et d’apprentissage avec les élèves en difficulté : " cela a été pour moi une expérience très enrichissante. C’est un travail que j’aime mener car depuis qu’ils sont petits, je fais de la musique avec mes enfants. Là, ce n’était pas mes enfants, et il a donc fallu trouver les mots pour les convaincre" a-t-il déclaré.

"L’objectif de ce projet est que nous, adultes, fassions attention à ce que les enfants ont à dire. Ils ont des choses à revendiquer et il faut les écouter, sans quoi nous ne pourrons jamais leur donner un futur. A travers ce projet, je veux également que l’on voit la valeur de chacun de ces enfants, et je veux montrer à ces derniers qu’ils sont capables de réaliser de vrais projets dans leur vie" a-t-il conclut.