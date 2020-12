Pour la troisième année consécutive, le Département commémore le 20 décembre 1848, date fondatrice, 172 ans après l'abolition officielle de l'esclavage, à Villèle. C'est sur le site du musée de Villèle que le Département a ouvert le Grand 20 désamb en présence de nombreuses personnalités locales et nationales, accueillies au son du Maloya. Nous publions le communiqué ci-dessous.

"Après un mot de bienvenue, le Président du Département a invité les personnes présentes à entrer dans la chapelle pointue pour assister à un solo de harpe. S’en est suivi l’enlèvement des colliers d’entrave des 3 frères de la Révolte de Saint-Leu (sculpture de Sandrine Plante), acte symbolique effectué par le Préfet de Région, le Président du Département et l’historien Alexis Miranville.



La délégation s’est ensuite dirigée vers le Kan pour le libérer, second acte symbolique, avec la présentation des associations et de l’exposition, suivie de chant choral.



Puis, une halte a permis au conservateur du musée et à l’architecte, lauréat du concours lancé par l’assemblée départementale, de présenter l’esquisse retenue du musée de l’habitation et de l’esclavage, un chantier annoncé et officiellement lancé en 2018, pour les 170 ans de l’abolition de l’esclavage.

La cérémonie s’est poursuivie par un arrêt au " kabar la parole " où les personnes le souhaitant ont été invitées à enregistrer quelques mots sur la " Fêt Kaf ", et, s’est achevée par le troisième acte symbolique,le fleurissement du Mémorial des esclaves.



- Un programme adapté à la crise sanitaire -

Le programme de l’édition 2020 a été bien allégé, notamment dans sa partie festive, du fait de la Pandémie dite COVID-19. Cependant, cette situation ne doit pas empêcher de chanter, de danser, de célébrer la libération et la destruction des chaînes.

Aussi, afin d’être au rendez-vous de ce moment, le Département en partenariat avec la ville de Saint-Paul a concocté un programme allégé et une " Fet Kaf numérik ". A noter ce soir à 20hoo le concert connecté de Davy SICARD depuis le musée de Villèle. Rendez-vous sur https://ranpar.re/ afin que, malgré la distance, les cœurs puissent être à l’unisson pour partager ce jour de joie, de fête, et de solidarité"