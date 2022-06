Ce 1er juin 2022, dans ses locaux à Saint-Denis, s'est tenue une réunion du bureau de l'Institut réunionnais des services de proximité (IRSEP) OI. Au programme de la rencontre, le bilan de l'année d'exercice 2021/2022, plutôt encourageant. Le taux de réussite global est de 96% dans les IRSEP de Saint-Paul, de Saint-Pierre et de Saint-Gilles, tandis que le taux d'insertion global moyen à 6 mois est de 70%. Pour Cyrille Melchior, président du Département et de l'IRSEP OI : "ces résultats sont encourageants. Il faut maintenir le cap, de manière à rester sur la voie de la réussite. Notre secteur fait partie des métiers en tension. La qualité de la formation dans les SAP, permet à nos stagiaires de trouver un emploi rapidement". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Créé en 2019 sous l’impulsion du Département, l’Institut Réunionnais des Services de Proximité ou IRSEP OI est un centre de formation des apprentis (CFA) spécialisé dans le secteur des services à la personne (SAP). Des formations diplômantes - du CAP au Bac +5 - dans les domaines du " Maintien à Domicile ", " Confort " et " Petite Enfance " - y sont proposées, en continu ou en alternance, sur toute l’île.



Parmi les actions à venir, évoquées par le bureau, on citera l’organisation de nouvelles rencontres entre le Département et l'IRSEP OI avec leurs partenaires dont Pôle Emploi, l’Opco EP, la Fédésap ou encore le SAAD … Au menu du rapprochement avec ce dernier, on citera la formation et le recrutement des bénéficiaires du RSA, ainsi que la professionnalisation des aidants familiaux via la création d’unités mobiles de formation dans les écarts. La mise en place d’un événement mettant en avant le parcours des stagiaires est également en gestation. Le Président Cyrille Melchior est confiant pour l’avenir de l’IRSEP OI : " Nous sommes sur la bonne voie. Mais soyons toujours prêts à relever de nouveaux défis pour faire face à l’avenir avec sérénité. Je rappelle que les SAP, ce sont 26 activités, exercées à domicile, qui facilitent la vie quotidienne des familles et l’accompagnement des enfants en bas âge, des personnes fragiles, âgées ou en situation de handicap ".