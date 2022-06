Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 54 minutes

Les 11 et 12 juin 2022, c'est à La Réunion que se déroulera le Championnat des comités régionaux d'outre-mer (CCROM) de cyclisme. "Au-delà de la compétition elle-même, c'est aussi un moment d'échange et de partage ; un temps d'amitié et de convivialité" déclare Valérie Rivière, Conseillère départementale déléguée aux activités de pleine nature a ajouté, lors de la présentation de cette fête du vélo ultramarin avec les partenaires. "Cette épreuve a ce charme singulier né de la rencontre entre le sport, la culture et la découverte des outremers" ajoute-t-elle.

