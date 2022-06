Le Département organise des séquences d'informations et de sensibilisation des chefs d'entreprises sur le dispositif R+. Nous publions ci-dessous le communiqué du Conseil Départemental de La Réunion. (Photo d'illustration : Conseil Départemental)

Le 1er juin, une nouvelle réunion dans les locaux de l’IRSEP OI à Saint-Denis a permis aux agents de la Direction de l’Insertion (DINS) du Conseil départemental de rappeler les avantages de ce dispositif R+ : " l'Allocation d'Incitation à la Reprise d’Activité qui allie accompagnement financier et socio-professionnel pour les Bénéficiaires du RSA souhaitant reprendre une activité. Celle-ci peut concerner un parcours salarié, en formation rémunérée, en création d'entreprise ou en mobilité ". Thierry Law-Ying, du Service Développement de l'Economie Solidaire à la DINS ajoute que " Le Département finance aussi l'aide aux entreprises embauchant des bénéficiaires du RSA dans le cadre d'un contrat Parcours Emploi Compétence (PEC). L’aide peut concerner jusqu'à 47%, au maximum, du salaire brut pendant 9 mois ".



Les rencontres organisées depuis le début de l’année permettent au Département de présenter les modalités de mobilisation de ces 2 dispositifs au bénéfice des salariés et des entreprises. Elles visent aussi à mettre en relation les entreprises et les conseillers d'insertion de la Collectivité qui accompagnement les bénéficiaires du RSA. Chaque présentation est suivie d'un débat durant lequel les participants peuvent poser des questions sur les tenants et les aboutissants du R+, des PEC et des autres dispositifs. Les échanges sur les difficultés de recrutement des entreprises, le suivi des parcours sociaux de leurs salariés en insertion et les freins à l'insertion durable sont aussi régulièrement abordés à l’occasion de ces rendez-vous.

Des projets de partenariat entre les entreprises présentes et le Département se concrétisent à l’issue des rencontres, de manière à permettre aux conseillers d'insertion de proposer des candidatures correspondant aux besoins non pourvus des entreprises.



Selon les précisions de Thierry Law-Ying, " ce sont plus 4 900 parcours R+ qui ont pu être mis en œuvre dont 1 506 en parcours salarié. Le bilan intermédiaire d'évaluation qualitative du dispositif, fait apparaître un taux de sorties dynamique de 44% à plus de 3 mois après la fin du parcours, dont 70% en emploi salarié. S'agissant des PEC co-financés par le Département, leur nombre a augmenté de 25% en 2022 pour passer à 500 contrats ".

Pour le Président Cyrille Melchior, " Le Département accorde une importance particulière à la démarche "aller vers". Nous mettons en place des dispositifs pour accompagner le mieux possible les personnes en difficultés mais aussi les entreprises. Il faut que ces mesures soient connues par le plus grand nombre. D’où l’importance de ces rencontres organisées dans les 4 coins de l’île ". La prochaine " Séquence entreprises " aura lieu, fin juin, dans l’Est.