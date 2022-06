Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Le Pôle social de l'Antenne de Paris du Département a organisé un événement pour célébrer la fête des mères et des pères à destination des malades et de leur famille. L'occasion pour elles de se retrouver pour un moment festif et rompre l'isolement autour d'un repas typique réunionnais. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous (Photo Conseil départemental)

