Mercredi 8 juin 2022, la caravane d'accès aux droits et de l'information a effectué sa première escale, sur la place de l'église de Trois-Bassins. Cette caravane a pour objectif d'aller à la rencontre des populations éloignées qui vivent des situations de précarité ou de détresse afin de tisser des relations avec eux et d'apporter des réponses à leurs difficultés. Nous publions ci-dessous le communiqué de Conseil départemental de La Réunion.

C’est à bord d’un véhicule, spécialement aménagé, et portant les couleurs du département de La Réunion, que sera reçu le public, tout particulièrement les habitants des hauts et des endroits éloignés des centres urbains. Ce 8 juin, c’est sur la place de l’église de Trois-Bassins que la caravane d’accès aux droits et de l’information a effectué sa première escale. En présence du maire Daniel Pausé, des élus et de plusieurs invités, le président Cyrille Melchior a précisé : " il s’agit, outre nos services déconcentrés installés sur les territoires, d’aller à la rencontre des populations les plus éloignées, mais aussi celles vivant dans des situations de précarité ou de détresse qui ne peuvent pas se rendre dans nos locaux. À travers cette initiative, le Département ambitionne de tisser une relation nouvelle avec les réunionnais, une relation de confiance, de proximité et d’efficacité afin que chacun puisse trouver les réponses et les outils nécessaires à son épanouissement, à son développement et à son bien-être ".

Les agents du département seront présents dans la caravane pour faciliter l’accès aux droits (dispositifs du département, droit aux prestations sociales…) ; pour proposer des actions de sensibilisation aux parents (maternage, conseils sanitaires, alimentaires…) sur la parentalité en général ; pour orienter vers d’autres services d’action sociale et les services publics dédiés ; pour aider à la constitution de dossiers d’aide (dossier de surendettement, demande d’aide à l’amélioration de l’habitat, déclaration trimestrielle de la CAF…) ; ou encore pour informer sur la prévention à la santé, à la parentalité et notamment aux violences intra familiales (VIF).

Selon Jean-Marie Virapoullé, Vice-président délégué à la coordination de l’action sociale : " cette initiative innovante est inscrite à la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Prise de rendez-vous au centre de protection maternelle et infantile (PMI) le plus proche, visite à domicile, accompagnement à une demande d’aide, les solutions proposées par les services du Département permettent de répondre à un premier niveau de prise en charge. La caravane sillonnera le territoire pour rompre avec un isolement multifactoriel des publics vulnérables : fracture numérique, éloignement des services publics, difficulté familiale, précarité… "

Et le président Cyrille Melchior d’ajouter : " notre démarche "aller vers" est une réponse concrète et directe à l’urgence sociale consécutive à la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons. Cela reflète surtout une réponse aux attentes des réunionnais, celle d’un service départemental de proximité renforcée, offrant une écoute et des réponses à chaque situation, dans une démarche transversale et partenariale qui vise à consolider la solidarité et notre bien-vivre ensemble ".

Retrouvez le le tableau du planning des arrêts de la Caravane pour les mois de juin et juillet 2022 :