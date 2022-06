Publié le Jeudi 09 Juin à 02H51 / Actualisé il y a 37 minutes

Le 4ème Comité Stratégique de la Zone Arrière Portuaire réuni ce mercredi 8 juin 2022 au TCO - avec la participation du Préfet, de la Présidente de la Région, du Président du Département, du Président du TCO et des représentants des communes du Port et de La Possession - a officialisé le démarrage de l'étude d'aménagement de la Zone Arrière Portuaire. Les partenaires ont unanimement réaffirmé d'une part, "que le principe d'aménagement et de développement économique local guidera d'abord les choix à venir en matière d'exploitation résiduelle des carrières sur le site", et d'autre part, se félicitent "de la méthode de travail partenariale, consensuelle et constructive qui permet de réelles avancées sur le devenir de cette zone économique et maritime d'intérêt régional pour l'ouverture de notre île au monde". Nous publions le communiqué du Département ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Le 4ème Comité Stratégique de la Zone Arrière Portuaire réuni ce mercredi 8 juin 2022 au TCO - avec la participation du Préfet, de la Présidente de la Région, du Président du Département, du Président du TCO et des représentants des communes du Port et de La Possession - a officialisé le démarrage de l'étude d'aménagement de la Zone Arrière Portuaire. Les partenaires ont unanimement réaffirmé d'une part, "que le principe d'aménagement et de développement économique local guidera d'abord les choix à venir en matière d'exploitation résiduelle des carrières sur le site", et d'autre part, se félicitent "de la méthode de travail partenariale, consensuelle et constructive qui permet de réelles avancées sur le devenir de cette zone économique et maritime d'intérêt régional pour l'ouverture de notre île au monde". Nous publions le communiqué du Département ci-dessous (Photo Conseil départemental)