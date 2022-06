L'ensemble vocal "Ker En Vol" donnera un concert à la Chapelle Pointue de Villèle (Saint-Paul) ce dimanche 12 juin 2022 à 15h30. Au programme de cet événement artistique, gratuit et accessible à tout public : des chants du monde de l'Afrique à l'Europe de l'Est. Nous publions ci-dessous le communiqué du conseil départemental. (Photo : bb/www.ipreunion.com)

"Nous avons aussi un vaste répertoire composé de reprises de chansons actuelles" note Anne Julie Brutout la Cheffe de chœur qui ajoute que la quarantaine de choristes sera accompagnée de musiciens : "Nous avons le plaisir d’avoir avec nous le batteur Pascal Eugénie et le contrebassiste Julien Decaux. Moi-même, je joue à la guitare".

Compte tenu de la bonne qualité acoustique de la Chapelle Pointue - patrimoine départemental classé monument historique depuis le 12 août 1970 - Ker En Vol n’a prévu d’utiliser que très peu de matériels de sonorisation. " C’est la deuxième fois que nous allons nous produire dans cet endroit magnifique. Nous avons gardé un très bon souvenir de notre premier passage en 2019 " confie Anne Julie Brutout, impatiente de retrouver le public, après 2 ans d’absence sur la scène, en raison de la crise sanitaire.

Ker En Vol, qui a vu le jour en 2017, compte une cinquantaine de chanteurs du Nord et de l’Ouest. Le groupe dispose de nombreux spectacles, donnés dans les quatre coins de l’île, à son actif. " Nous invitons tout le monde à rejoindre la troupe et à venir chanter et transmettre la joie avec nous ".

Rendez-vous ce dimanche à 15H30 à la Chapelle Pointue.