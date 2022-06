Les derniers féminicides et infanticides qui ont marqué l'actualité appellent à une démarche coordonnée et engagée du Département, de l'Etat, et de la Justice en lien avec le tissu associatif réunionnais. C'est dans la perspective d'une meilleure prise en charge des victimes que Cyrille Melchior, Président du Département a rencontré, ce 9 juin, Caroline Calbo, Procureure de République auprès du tribunal de Saint-Pierre. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département. (Photo : Département de La Réunion)

" La réussite passe par un maillage territorial plus efficient des dispositifs d’accompagnement et la coordination de tous les acteurs ; il nous faut agir à chaque étape du parcours de l’enfant, de la prévention au repérage de l’enfant victime et des victimes de VIF " ; Cyrille Melchior a aussi rappelé que le nombre de saisines de la Cellule de Recueil d’Informations Préoccupante a significativement augmenté.

Avec plus de 5000 informations reçues par an, la CRIP, service de "Centralisation et de Recueil des Informations", a pour objectif de recueillir et d’évaluer toutes les informations préoccupantes relatives à un mineur en danger ou en risque de l’être. Après une analyse de 1er niveau, elle transmet l’information aux services territoriaux concernés pour une évaluation pluridisciplinaire et peut aussi saisir directement le Parquet pour la mise en place de mesures de protection. Caroline Calbo confirme la nécessité d’une "meilleure connaissance du circuit de signalement des mineurs en danger auprès des professionnels de santé".

Pour accompagner les victimes de violences conjugales, le Département dispose également d’une équipe de 13 intervenants sociaux en commissariat et en gendarmeries répartis dans les 4 coins de l'île. "Ecouter, analyser, informer et orienter", ce sont les missions phares de ces professionnels au cœur de l’action sociale.

Le Président du Département et la Procureure ont évoqué de concert le besoin d’outils de référentiels communs pour baliser le parcours des victimes et assurer une meilleure traçabilité des signaux d’alerte. Des comités de pilotage regroupant les différents intervenants devraient venir conforter cette démarche coordonnée.

Vous pensez qu’un mineur est en danger, l'information auprès de la CRIP peut se faire par écrit : mail, fax ou courrier.

Par téléphone : 119 disponible 7/7 et 24h/24.

Le service CRIP est aussi joignable par téléphone au : 0262 90 33 94

Cyrille Melchior a clôturé cette matinée de rencontre à l’Association pour l’Éducation de la Jeunesse Réunionnaise (AEJR). Située à Saint-Pierre, l’AEJR, financée par le Département, gère une maison d’enfants à caractère social, un accueil de jour et un service d’Action Éducative en Milieu Ouvert ( AEMO ).

Accueillant près de 60 enfants âgés de 6 à 18 ans qui ont besoin d'une prise en charge adaptée avec des professionnels et d'un accompagnement dans leur évolution scolaire, sociale, et affective, l’association Saint-Pierroise inscrit son éthique et sa philosophie d’intervention dans les préceptes de Jean-Baptiste de Lassalle : venir en aide même aux plus démunis.

Projets artistiques, sorties nature, animations socio-éducatives rythment le quotidien de ces enfants qui tentent de se reconstruire aux côtés de professionnels engagés. De portraits en photos du journal de classe, Kéran et Luna expliquent : " Lorsque quelque chose se brise en nous, lorsque nous nous sentons blessés, cela peut être réparé avec nos qualités et nos défauts, l’amour qu’on a pour nous-mêmes. "